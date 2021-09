https://it.sputniknews.com/20210909/ministro-degli-esteri-israeliano-non-restituiremo-le-alture-del-golan-alla-siria-12848307.html

Ministro degli Esteri israeliano: "non restituiremo le Alture del Golan alla Siria"

Israele non prende in considerazione l'opzione di restituire le Alture del Golan alla Siria, ha affermato il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid. 09.09.2021, Sputnik Italia

Gran parte dei territori delle Alture del Golan fu occupata da Israele nel corso della Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Nel 1981, il Consiglio di sicurezza dell'ONU non riconobbe la decisione di Israele di dichiarare il Golan parte del suo territorio. Dal 2019, gli Stati Uniti risultano essere l'unico paese a riconoscere la sovranità di Israele sui territori occupati nelle Alture del Golan.Il conflitto armato in Siria prosegue dal 2011. Alla fine del 2017 è stata dichiarata la vittoria sul gruppo terroristico dello Stato Islamico* in Siria e Iraq.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri paesi.

