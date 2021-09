https://it.sputniknews.com/20210909/mamma-ho-perso-laereo-e-lei-lancia-un-allarme-bomba-lincredibile-gesto-di-una-mamma-in-florida-12841086.html

“Mamma, ho perso l’aereo” e lei lancia un allarme bomba: l'incredibile gesto di una mamma in Florida

Una donna di Chicago è stata arrestata per aver lanciato un allarme bomba, dopo aver perso, insieme al marito e al figlio, il suo volo da Fort Lauderdale in... 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T22:31+0200

Marina Verbitsky, 46 anni, è arrivata all'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood, con il marito e il figlio, nella tarda notte di lunedì 6 settembre. Tuttavia, quando la famiglia si è resa conto di aver perso il volo, la donna si è visibilmente alterata.Per stress, ripicca o magari nel vano tentativo di bloccare l’aereo, avrebbe iniziato a urlare parolacce contro tre dipendenti dell'aeroporto, dicendo di aver messo una bomba nel suo bagaglio registrato, che era già sull'aereo pronto a decollare, secondo quanto riportato da Fox News.L’aereo è quindi tornato in posizione, gli artificieri e l'FBI sono stati chiamati ad indagare e tutti i passeggeri a bordo sono stati evacuati. Condotta l’ispezione del velivolo, non è stato identificato alcun dispositivo sospetto.Tuttavia, alla donna lo ‘scherzo’ costerà caro. Per giustificarla, un parente della Verbitsky, al Chicago Sun-Times, ha cercato di spiegare che “era nervosa per il fatto che suo figlio dovesse tornare a scuola. È stato un disastro, ma non è stato fatto apposta".La Verbitsky è stata arrestata con l’accusa di procurato allarme e per i danni causati alla compagnia e ai passeggeri. La sua cauzione è stata fissata a 10mila dollari e le è stato ordinato di sottoporsi a una valutazione psichiatrica prima del processo preliminare.

raus jUEde Non serve un processo, ma una sonora sgarrupata di mazzate in stile cuchi. E' questo l'insegnamento che rimane nel tempo. 1

