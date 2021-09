https://it.sputniknews.com/20210909/laifa-da-lok-alla-terza-dose-di-vaccino-12852613.html

L'Aifa dà l'ok alla terza dose. Speranza: "prima over 80 e più fragili - i vaccini ci sono"

L'Aifa dà l'ok alla terza dose. Speranza: "prima over 80 e più fragili - i vaccini ci sono"

Prima i soggetti fragili, ospiti RSA ed over 80. Terza dose con Moderna o Pfizer.

2021-09-09T19:14+0200

2021-09-09T19:14+0200

2021-09-09T19:45+0200

salute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/12852930_0:76:1600:976_1920x0_80_0_0_d8b90ddd0a07b0c987436298d92f1702.jpg

Il via libera alla terza dose è arrivato dal CdA di AIFA, (Agenzia Italiana del Farmaco) convocato in seduta straordinaria.I vaccini utilizzati per la terza dose saranno Pfizer e Moderna. Lo si apprende da un comunicato stampa pubblicato sul sito dell'AIFA.La somministrazione di dose addizionale riguarderà i soggetti a rischio, come i trapiantati di organo solido ed "i soggetti che presentino, sulla base della valutazione clinica, un livello di immunocompromissione assimilabile" - specifica AIFA.Inoltre, la delibera odierna prevede la possibilità di somministrare una dose aggiuntiva "booster"Il ministro della Salute Roberto Speranza, accoglie l'ok dell'AIFA e conferma che la disponibilità di vaccini permette l'avvio della somministrazione della terza dose:"Aifa ha dato il via libera alla terza dose con un percorso: partiremo dai più fragili che dopo due dosi non hanno protezione necessaria. Dopo la prima fascia partiremo dai primi che sono stati vaccinati: mettere in sicurezza le Rsa è una priorità e poi dobbiamo salvaguardare gli over-80 ed il personale sanitario.

https://it.sputniknews.com/20210908/aifa-terza-dose-di-vaccino-da-fine-settembre-12832758.html

MG Mg AUGURI E FIGLI MASCHI 1

Saluta Antonio basta vaccini grazie ,libertà 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salute