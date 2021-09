https://it.sputniknews.com/20210909/ita-ci-serve-i-pro-e-i-contro-della-nuova-compagnia-di-bandiera-italiana-spiegati-in-breve-12847611.html

ITA ci serve? I pro e i contro della nuova compagnia di bandiera italiana spiegati in breve

ITA ci serve? I pro e i contro della nuova compagnia di bandiera italiana spiegati in breve

La nuova compagnia di bandiera partirà il 14 ottobre 2021. Flotta e rotte ridotte per ITA, che ha prospettive ancora incerte

2021-09-09T14:00+0200

2021-09-09T14:00+0200

2021-09-09T14:38+0200

italia

trasporti

alitalia

trasporto

aerei

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/12847527_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_dff1bba81d1d0ae7036a5e635f9a2761.jpg

Il problema sta nel fatto che la liberalizzazione delle rotte aeree in Europa, e la concorrenza internazionale sempre più aggressiva nei momenti di crisi, rendono molto difficile per qualunque aerolinea riuscire a far quadrare i conti.Gli attentati del 2001 a New York, condotti proprio tramite aerei, l’aumento del costo del carburante, la crisi finanziaria del 2008 e le restrizioni ai viaggi imposte dal Covid hanno reso ancora più difficile la sopravvivenza per tutte le compagnie aeree internazionali.Alitalia aveva cominciato ad avere bilanci in rosso sin dai decenni precedenti il 2001 e ogni volta vi si era sopperito con iniezioni di denaro pubblico. I numerosi tentativi di cambiamenti al vertice con la contrazione delle destinazioni coperte, hanno ridotto via via i costi ma anche le entrate, peggiorando ulteriormente le situazioni contabili.I regolamenti europei hanno reso sempre più complicato il poter ricorrere ad aiuti di stato e anche l’ultimo “prestito” di 900 milioni, erogato per consentire la temporanea sopravvivenza, l’Unione Europea impone oggi che sia restituito. Da chi?I motivi del fallimento di Alitalia sono numerosi:Ogni volta, la risposta ai momenti di crisi è stata un continuo taglio degli slot mentre la gallina dalle uova d’oro, cioè la tratta Milano-Roma, ha perso il suo appeal sia per la concorrenza delle low-cost dopo la liberalizzazione delle tratte, sia per la nascita dell’Alta velocità ferroviaria che si è rivelata molto più vantaggiosa per i viaggiatori.I sindacati interni e nazionali portano gravi responsabilità ma, se una colpa va attribuita a qualcuno, è soprattutto ai governi, nessuno escluso, che si deve addebitare per non aver avuto il coraggio di scelte decisive al momento opportuno.Adesso, la nascita di ITA promette di mettere la parola fine allo sperpero di denaro pubblico puntando sulla maggiore dinamicità attribuibile a una società più piccola che partirà senza debiti precedenti.Tuttavia, vista la guerra già lanciata dai sindacati con uno sciopero dichiarato prima ancora che si cominci a operare, occorrerà vedere se la nuova compagnia riuscirà veramente a contenere in soli 2500 il numero dei dipendenti.In secondo luogo, se anche il piano industriale predisposto dovesse partire come programmato, i dubbi sulla redditività di una compagnia più grande di una low-cost e, contemporaneamente, molto più piccola di altre compagnie di bandiera straniere restano numerosi.Quale potrà mai essere l’appeal di un’aerolinea con un numero ridotto di aeroplani e con quindi un altrettanto ridotto numero di destinazioni?Torniamo quindi alla domanda iniziale: è davvero indispensabile tenerci una compagnia di bandiera?Se la risposta è sìAllora mettiamo nel conto, con coraggio e sincerità, che molto probabilmente una qualche parte del denaro pubblico raccolto attraverso le nostre tasse sarà utilizzata ancora per far sopravvivere anche questa nuova compagnia.Se la risposta è noPerché dobbiamo sprecare altro denaro con questo nuovo tentativo?Di sicuro, c’è che chi in tutti questi anni ci ha guadagnato e probabilmente continuerà a farlo. Ad esempio, i vecchi dipendenti di Alitalia e i nuovi assunti da ITA. I primi, oltre alle laute prebende ottenute mentre erano in servizio, hanno potuto contare su una cassa integrazione molto più generosa di quella concessa ai dipendenti di ogni altra azienda in difficoltà. I secondi, anche se ITA dovesse a sua volta fallire, potranno sempre contare su un sicuro futuro trattamento di favore che per qualche anno continuerà a foraggiarli.

https://it.sputniknews.com/20210908/-rottura-tra-ita-e-sindacati-sul-personale-la-societa-conferma-solo-2800-assunzioni-12839267.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mario Sommossa

Mario Sommossa

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mario Sommossa

italia, trasporti, alitalia, trasporto, aerei