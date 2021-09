https://it.sputniknews.com/20210909/iss-scatta-lallarme-sul-modulo-russo-zvezda-segnalati-fumo-e-odore-di-plastica-bruciata-12840940.html

ISS: scatta l'allarme sul modulo russo Zvezda, segnalati di fumo e odore di plastica bruciata

La fonte del fumo non è stata ancora rilevata. È stato attivato anche il sistema di rimozione delle impurità nocive. 09.09.2021, Sputnik Italia

L'allarme è scattato nel corso della notte nel modulo russo Zvezda, presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), quando l'equipaggio ha riferito di aver visto del fumo e di aver percepito odore di plastica bruciata.Lo scambio di informazioni tra la ISS e la Terra è stato trasmesso in diretta dalla NASA.La causa del fumo e dell'odore non è stata ancora identificata, ma l'equipaggio ha attivato il sistema di rimozioni delle impurità nocive dall'atmosfera della stazione in dotazione nell'ISS.Gli astronauti Oleg Novitsky e Pyotr Dubrov hanno aperto i pannelli dei moduli nell'area in cui è stato rilevato il fumo ed hanno esaminato l'area dietro ad essi, ma non sono riusciti a scoprirne la fonte.L'astronauta francese Thomas Pesquet ha riferito che l'odore di plastica bruciata o di elettronica aveva raggiunto la parte americana della stazione dalla zona russa, veicolato dal sistema di aerazione.Nell'ottobre 2020, l'equipaggio dell'ISS aveva rilevato delle crepe nella camera di trasferimento del modulo Zvezda, portando a termine le sue riparazioni nel marzo 2021. Successivamente, è stata segnalata un'altra crepa, anch'essa sigillata con successo.

