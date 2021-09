https://it.sputniknews.com/20210909/invasione-di-droni-tutti-gli-usi-della-nuova-frontiera-dellaviazione-sostenibile-12852309.html

Invasione di droni: tutti gli usi della nuova frontiera dell’aviazione sostenibile

Invasione di droni: tutti gli usi della nuova frontiera dell’aviazione sostenibile

Dalla logistica al mondo della difesa, dalla sorveglianza alla termografia, dal trasporto all’agricoltura. 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T23:29+0200

2021-09-09T23:29+0200

2021-09-09T23:29+0200

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/07/12425298_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_b83474ac1272e79fcd5c13b4a0ac93f9.jpg

Nelle ultime settimane un tema di attualità è stato l’utilizzo di droni armati, del genere usato dagli Stati uniti per l’attacco a Kabul contro l’Isis.Ma i cambi di impiego di questo tipo di aviazione sono molteplici e con l’avanzare della tecnologia si stanno moltiplicando di giorno in giorno.Tra le applicazioni dei droni non c’è più solo quella militare o quella della sorveglianza, ma è ormai realtà l’utilizzo dei velivoli a comando remoto per il trasporto merci o per la mobilità di persone.O ancora, i taxi fino a cinque persone, non ancora presenti in Italia, in cui l’autista supervisiona l’andamento della corsa.Gli sviluppi del futuroI droni, quindi, hanno ancora diverse opzioni di sviluppo, in particolare con il miglioramento della tecnologia, l’aumento dell’autonomia e la capacità di trasporto.Un’altra applicazione sarà quella legata alla sicurezza e all’usura delle grandi opere o delle infrastrutture difficili da ispezionare.Inoltre, ci sono utilizzi già in parte sviluppati come la sorveglianza costiera, che consente ai guardiacoste di monitorare zone 10 volte superiori a quelle attuali.O ancora esperimenti flop, come il drone della Asl di Roma per il monitoraggio della temperatura dei bagnanti in spiaggia ad Ostia.

https://it.sputniknews.com/20210726/droni-nella-logistica-in-italia-il-mercato-vale-73-milioni-di-euro-12280991.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

drone