I no-vax progettavano attentati contro Draghi e il Parlamento: la polizia sequestra armi e esplosivi

A finire nel registro degli indagati sono state otto persone, tutte residenti tra il centro e il nord Italia. 09.09.2021, Sputnik Italia

La Polizia di Stato ha eseguito perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di attivisti no-vax, che nelle chat private minacciavano di compiere azioni violente e veri e propri attentati.Otto persone, tra cui anche cinque donne, sono indagate per istigazione a delinquere aggravata.Le operazioni hanno avuto luogo a Milano, Bergamo, Roma, Venezia, Padova e Reggio Emilia e sono state condotte dalla Digos, sotto il coordinamento della Procura di Milano."I guerrieri"Gli indagati sono risultati tutti essere membri attivi di un gruppo Telegram denominato "I guerrieri", che progettava azioni violente da realizzare, anche con l'uso di armi ed esplosivi fai da te, in occasione delle manifestazioni "No Green pass", organizzate su tutto il territorio nazionale.Le minacce in chat a Draghi e al ParlamentoOltre ad azioni contro i giornalisti, definiti "i primi da aggredire" nel corso delle manifestazioni a Roma, spiccano le chat di presunti preparativi di un'attentato contro il premier Mario Draghi e il Parlamento.In un messaggio diffuso dalla polizia, un attivista no-vax ha fornito l'indirizzo dell'abitazione del premier Mario Draghi, precisandone la provenienza da una "fonte non sicura".In un altro passaggio delle chat, un utente progetta un attacco al Parlamento attraverso "un piccolo drone pilotato a distanza da uno dei tetti di Roma. Un 500 grammi di tritolo e lo lasci cadere durante una seduta. Non resterà nessuna prova e farà il suo effetto".

