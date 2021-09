https://it.sputniknews.com/20210909/green-pass-cdm-da-il-via-libera-per-estensione-ai-lavoratori-di-rsa-e-scuola-12846604.html

Green pass, Cdm: via libera per l'estensione ai lavoratori di scuola e università

Green pass, Cdm: via libera per l'estensione ai lavoratori di scuola e università

Nel testo, l'estensione del green pass al personale esterno di scuola e università e l'obbligo vaccinale ai lavoratori delle Rsa. 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T13:16+0200

2021-09-09T13:16+0200

2021-09-09T13:58+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12567068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0377d03cc34e1e65b895c4dc1a3ab93d.jpg

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge "per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario - assistenziale". Lo riferisce Ansa citando fonti di governo.Il dl prevede l'estensione dell'obbligo di green pass al personale esterno di scuola e università e l'obbligo di vaccino per i lavoratori delle Rsa. Le categorie interessate in particolare sono gli addetti alla pulizia e mense.In base a quanto riferito, durante il consiglio il premier Mario Draghi ha annunciato a breve "un intervento più ampio" dell'estensione dell'obbligo di Green pass. Tra i ministri non si sarebbe aperto un dibattito sul tema.L'indiscrezione confermerebbe quanto affermato questa mattina dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ai microfoni di Radio24 ha parlato di una possibile estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, già a partire dalla prossima settimana.Obbligo nelle RsaLasciando Palazzo Chigi, a conclusione del CdA di giovedì mattina, la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha dichiarato che il provvedimento approvato estende il Green pass ai lavoratori di scuola e università e prevede l'obbligo vaccinale per i dipendenti delle Rsa.Lega vota a favore del Green passLa Lega, intanto, vota a favore del decreto Green pass, in discussione alla Camera, dichiarandosi "soddisfatta" per aver ottenuto dal governo l'impegno a recepire nei prossimi interventi alcune proposte su tamponi, risarcimento danni e cartelle esattoriali.

MG Mg RESTATE TUTTI A CASA VEDIAMO CHE SUCCEDE, PURTROPPO IN ITALIA NON E' POSSIBBILE SIAMO TUTTI DISSOCIATI OGNUNO A CONTO SUO , ADESSO ABBIAMO LA SITUAZIONE DI MERDA E' CI' CONVIVINO, PER PAURA DELLA LEGGE, CHE TRA BREVE QUESTI SMART GUYS SARANNO IM...... 1

Irina Derefko Fate una gigantesca causa comune. Vedremo, se tutta la magistratura sarà piegata al volere politico. 1

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia