Georgia: un uomo fa irruzione in banca, presi almeno 15 ostaggi

Georgia: un uomo fa irruzione in banca, presi almeno 15 ostaggi

Le forze dell'ordine georgiane hanno circondato la filiale dell'istituto bancario e stanno lavorando per mettere in sicurezza gli ostaggi. 09.09.2021, Sputnik Italia

La polizia si è mobilitata nei pressi della filiale della Banca di Georgia a Kvareli, nella parte orientale del Paese.Stando alle prime informazioni fornite dal ministero degli Interni di Tblisi, un uomo armato ha fatto irruzione nell'istituto bancario, prendendo in ostaggio almeno 15 persone.Secondo il canale televisivo Rustavi-2, l'uomo chiede mezzo milione di lari, pari a circa 135.000 euro, per il riscatto degli ostaggi, ma quest'informazione non è stata finora confermata.Sul posto sono al lavoro diverse unità della polizia locale, che hanno completamente circondato l'edificio.

Irina Derefko 135.000 Euro. Solo?

