Francia, contraccezione gratuita per le donne fino a 25 anni

La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022 per tutte le donne sotto i 25 anni. Lo ha annunciato giovedì mattina il ministro della Salute alla TV francese. 09.09.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Salute Olivier Véran ha annunciato la contraccezione ormonale gratuita per tutte le donne sotto i 25 anni a partire dal 1° gennaio. Finora, questo sostegno è stato limitato alle donne di età pari o inferiore a 18 anni.“Ho fatto diverse osservazioni in collegamento con le autorità scientifiche. C'è un calo nell'uso di mezzi di contraccezione tra le giovani donne e il primo motivo è la rinuncia per motivi economici”, ha spiegato.L'età di 25 anni è stata scelta perché è quella che segna l'inizio dell'indipendenza finanziaria, ha precisato Olivier Véran.Secondo il ministro della salute, questa misura rappresenta per lo Stato un costo di 21 milioni di euro all'anno.

