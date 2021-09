Ex consigliere del ministro alla Sicurezza israeliano: "Israele non andrà al dialogo con i talebani"

"Ad oggi, Israele non ha contatti con i talebani, è non siamo interessati ad instaurarne. Israele non lo farà, perché per noi i talebani sono un nemico, così come questo movimento è nemico della Russia, con l'unica differenza che i talebani sono geograficamente lontani da noi. Al momento, i talebani rappresentano una minaccia minore per Israele rispetto, ad esempio, all'Iran. Però, sulla mappa politica mondiale è chiaro che i talebani rappresentano il nemico dell'umanità, del mondo libero. Ed è per questo che i talebani sono anche i nostri nemici. Tuttavia, se vorranno farci del male, Israele non perderà occasione di rispondere e adottare misure preventive. Ma queste sono previsioni a lungo termine. Ad oggi, i talebani sono molto più pericolosi per la Russia e per le vicine repubbliche dell'Asia centrale, che per Israele".