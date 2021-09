https://it.sputniknews.com/20210909/cybergang-ruba-le-password-di-500000-utenti-del-vpn-fortinet-12850368.html

Cybergang ruba le password di 500.000 utenti del VPN Fortinet

Cybergang ruba le password di 500.000 utenti del VPN Fortinet

Il rischio per gli account esposti è quello di rimanere vittima di esfiltrazioni di dati e ransomware. 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T20:17+0200

2021-09-09T20:17+0200

2021-09-09T20:17+0200

Il forum di hacking RAMP, tramite un utente che si firma come Orange, ha pubblicato un elenco contenente circa 500.000 credenziali di accesso alle VPN Fortinet, utilizzate da numerose organizzazioni pubbliche e private in 74 Paesi di tutto il mondo.Nel complesso, si tratterebbe di oltre 22.000 aziende esposte al data leak, di cui ben 40 italiane.Stando a quanto ricostruito dagli esperti di Advanced Intel, le credenziali di accesso ai VPN sono state trafugate nel corso degli ultimi mesi da hacker professionisti, che hanno utilizzato la tecnica del data scraping.I cybercriminali hanno cioè sfruttato una specifica vulnerabilità presente nel sistema operativo FortiOS, installato su alcuni dispositivi Fortigate, che è stata risolta solo di recente.Le analisi finora condotte hanno permesso di accertare che tutte le credenziali raccolte sono effettivamente associate alle VPN Fortinet, con molte di esse che sono ancora valide ed utilizzabili.La reazione di FortinetDa parte sua, Fortinet ha rilasciato una nota ufficiale, nella quale viene ribadito che la sicurezza dei clienti resta la "prima priorità" dell'azienda.Allo stesso tempo però, è stato sottolineato che tutte le credenziali trafugate sono state ottenute "da sistemi che non hanno ancora implementato l’aggiornamento della patch fornito a maggio 2019".Cosa fare per mitigare i rischiPer cercare di minimizzare i rischi legati al leak di informazioni sensibili, gli utenti dovrebbero quindi, come suggerito dall'azienda, procedere ad un reset forzato di tutte le password.Inoltre, viene consigliato il controllo dei log elle attività e delle connessioni al fine di escludere eventuali intrusioni nelle proprie reti da indirizzi IP sospetti.Per tutti gli utenti chen on lo avessero ancora fatto, è importante procedere nel minor tempo possibile all'aggiornamento dei propri dispostivi con la già citata patch rilasciata da Fortinet che corregge la vulnerabilità sfruttata dai criminal hacker per effettuare il data leak delle credenziali.

