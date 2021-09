https://it.sputniknews.com/20210909/cremlino-putin-presto-decidera-se-partecipare-al-g20-di-roma-12846430.html

Cremlino: Putin presto deciderà se partecipare al G20 di Roma

Il capo di stato russo sta valutando la sua eventuale partecipazione al summit romano previsto per il mese di ottobre. 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T13:10+0200

Il presidente russo Vladimir Putin prenderà presto una decisione riguardo alla possibilità di partecipare al vertice del G20 che l'Italia ospiterà a fine ottobre.A riferirlo oggi è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov:Il G20Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre del 2021 e conterà sulla presenza dei membri del G20, di alcuni Paesi invitati e dei rappresentanti di alcune delle principali organizzazioni internazionali e regionali.All’evento è tradizionalmente prevista la partecipazione dei Ministri dell’Economia. Il Vertice, momento culminante dell’esercizio G20, costituisce il punto di arrivo, a livello di Leader, dell’intenso lavoro svolto durante l’anno nelle riunioni ministeriali, nei gruppi di lavoro e nelle riunioni degli Engagement Groups.

Irina Derefko

Presidente Putin. Da italiano le dico di non partecipare. La maggioranza di questi serpenti, non vedono l'ora che la grande Russia torni all'epoca di Eltsin per divorarla. La maggioranza di questi avvoltoi, sono svenduti agli atlantisti. La Russia, ha tutte le capacità e la forza per farcela da sola.

1