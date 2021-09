https://it.sputniknews.com/20210909/covid-la-cei-per-la-vaccinazione-nelle-parrocchie-rispondere-per-primi-a-un-atto-di-amore-12847964.html

Covid, la Cei per la vaccinazione nelle parrocchie: "Rispondere per primi a 'un atto d'amore'"

Il ritorno alle relazioni "in presenza" all'interno delle comunità cattoliche, dopo lo stop per il Covid-19, impone una riflessione sull’attenzione massima alle persone, soprattutto da parte di chi svolge l'attività pastorale. Al tema della cura, la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha dedicato una lettera dal titolo "Curare le relazioni al tempo della ripresa", inviata a tutte le diocesi.Nella ripresa delle relazioni di cura, chi svolge un ruolo pastorale a servizio della comunità parrocchiale deve considerare la profilassi e la vaccinazione come un "atto d'amore". È questo l'indirizzo che i vertici dei vescovi hanno dato non solo ai parroci e ai religiosi, ma anche a chi svolge attività a rischio, come la catechesi o la coreutica.Lo Stato non ha previsto l'obbligo vaccinale o di Green pass per la partecipazione alle funzioni religiose o alle attività pastorali, pertanto la presidenza della Cei esorta le Conferenze Regionali e i vescovi a incentivare alla vaccinazione tutti i fedeli e gli operatori pastorali, anche promuovendo incontri con esperti che possano offrire spiegazioni e delucidazioni sul tema delle vaccinazioni.

