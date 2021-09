https://it.sputniknews.com/20210909/covid-in-italia-contagi-e-decessi-in-diminuzione-piu-di-7100-guariti-12850819.html

Covid in Italia: contagi e decessi in diminuzione, più di 7.100 guariti

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati più di 5.500 nuovi casi, 59 vittime e 7.122 guariti. Continua a diminuire il numero degli attuali positivi. 09.09.2021

Il bollettino sulla pandemia di Covid-19 trasmesso giovedì 9 settembre dal ministero della Salute mostra un lieve miglioramento nel numero dei contagi e una diminuzione dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 5.522 nuovi casi, in diminuzione rispetto ai quasi 6.000 casi di ieri. Sono stati eseguiti 291.468 tamponi molecolari e rapidi, 10 mila in meno rispetto a ieri. Tuttavia il tasso di positività è il lieve diminuzione e passa dal 2 all'1,9%. Le vittime sono 59, dieci in meno rispetto al giorno precedente. I guariti sono 7.122 nelle ultime 24 ore.Il numero delle persone attualmente positive diminuisce per il quinto giorno consecutivo a 129.918 in tutto, 1.663 in meno rispetto a martedì.Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (929), Veneto (663) e Lombardia (530).I posti letto occupati in terapia intensiva sono 555, rispetto a ieri sei in meno con 49 ingressi al giorno. I ricoveri ordinari sono 5 in meno (ieri -72), 4.205 in tutto. Con i dati odierni il bilancio della pandemia di Covid-19 in Italia si porta a 4.590.941 casi accertati, 129.766 decessi e 4.331.257 guariti.

