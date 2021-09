https://it.sputniknews.com/20210909/calcio-il-giappone-rifiuta-di-ospitare-il-mondiale-per-club-2021-a-causa-del-covid-19-12851009.html

Calcio, il Giappone rifiuta di ospitare il Mondiale per club 2021 a causa del COVID-19

Il Giappone ha rifiutato di ospitare la Coppa del mondo per club nel dicembre 2021 a causa della diffusione del coronavirus. Lo si apprende da una nota... 09.09.2021, Sputnik Italia

Come indicato nella nota, la JFA ha concordato con la Federazione internazionale di calcio (FIFA) sul rifiuto di far disputare la manifestazione.Il luogo che sostituirà il Giappone sarà annunciato dalla FIFA prossimamente.La Coppa del mondo per club è in programma tra il 9 ed il 19 dicembre. Il Giappone ha ospitato questa competizione otto volte nella storia, l'ultima delle quali nel 2016. L'ultima edizione del Mondiale per Club si è tenuta in Qatar nel febbraio 2021.Quest'estate Tokyo ha ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici, che erano stati rinviati dal 2020. La maggior parte delle competizioni si è svolta con spalti vuoti, nonché con proteste dei residenti locali contro lo svolgimento di questi eventi mentre nel paese nipponico permane una situazione difficile a causa della pandemia.

mondo