Bianchi: “Siamo pronti alla ripresa della scuola. La Dad è finita”

Il ministro dell’Istruzione rassicura i presidi sull’app per controllare i green pass e parla di grande senso di responsabilità da parte del personale... 09.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-09T11:05+0200

Tutto pronto per il rientro tra i banchi, già iniziato in alcune parti d’Italia, ma ufficialmente al via da lunedì nella Penisola e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un’intervista al direttore de La Stampa Massimo Giannini, assicura: “Siamo pronti”.Il ministro garantisce e rassicura i presidi sulle possibili difficoltà legate al green pass e ai controlli: “Il 13 sarà operativa” l’app “ed eviteremo le file all’ingresso proprio quando arrivano gli studenti. Ai dirigenti stiamo dando tutte le indicazioni: basteranno pochi clic al computer per esaminare la lista del personale presente ogni giorno, a ciascun nome sarà associato un bollino verde o rosso. Si procederà a una verifica solo per i casi segnalati”.Buona la risposta della scuolaPer Bianchi c’è stato un “grande senso di responsabilità” da parte del mondo della scuola rispetto all’appello per la vaccinazione.In particolare, "oltre il 70% dei ragazzi e ragazze tra i 16 e i 19 anni: un dato importante, visto che il problema del sovraffollamento nelle classi riguarda essenzialmente le scuole superiori”.Stop alla didattica a distanzaIl ministro poi è lapidario sullo studio da remoto: “La Dad è finita”.L’obiettivo è il rientro in presenza, usando “le tecnologie per collegare i ragazzi tra loro, unendo gli studenti siciliani ai lombardi o a quelli di altri Paesi. Una Dad per aprire e non per chiudere, per stare vicini e non lontani”.

