Australia: ebrei ortodossi violano il lockdown per celebrare capodanno, si fingono alcolisti anonimi

Il deputato locale David Southwick ha accusato che gli individui avessero finto per mesi di fare parte di un gruppo di salute mentale di alcolisti anonimi, prima che la polizia se ne accorgesse e li fermasse.Circa 30 persone si sono radunate per una celebrazione presso la sinagoga ortodossa Adas Israel, nel sud-est di Melbourne, il 7 settembre. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha sorvegliato ogni uscita per fermare i fedeli mentre uscivano, ma alcuni hanno affrontato gli agenti delle forze dell'ordine e altri sono fuggiti dal tetto.Secondo quanto riferito, sei fedeli sarebbero stati multati per 5.452 dollari per aver violato il blocco. Southwick ha definito quei fedeli "intoccabili per mesi", poiché fingevano di essere un gruppo di salute mentale.Il primo ministro australiano Scott Morrison, in precedenza, aveva esortato i fedeli ebrei a seguire le regole di blocco durante le loro celebrazioni del nuovo anno e quelle per lo Yom Kippur (o il giorno dell'espiazione), che cade la prossima settimana ed è considerato l’evento religioso più importante del calendario ebraico.Anche un altro gruppo di preghiera illegale, che si era riunito per il capodanno ebraico, è stato fermato dalla polizia in un appartamento sopra ad un supermercato, non lontano dalla stessa sinagoga Adas Israel. Una volta scoperti, i fedeli e i loro sostenitori hanno anche affrontato la polizia e, secondo quanto riferito, avrebbe anche opposto resistenza alle forze dell'ordine, accusando i media e le autorità sanitarie di antisemitismo.

