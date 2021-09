https://it.sputniknews.com/20210909/altra-batosta-per-alitalia-il-prestito-da-900-milioni-violo-le-norme-ue-sugli-aiuti-di-stato-12842514.html

Altra batosta per Alitalia, il prestito da 900 milioni violò le norme UE sugli aiuti di stato

Altra batosta per Alitalia, il prestito da 900 milioni violò le norme UE sugli aiuti di stato

Secondo il Financial Times, Bruxelles chiederà al governo italiano di recuperare la somma versata per il salvataggio della compagnia di bandiera nel 2017. 09.09.2021, Sputnik Italia

Il prestito-ponte da 900 milioni di euro, versato dal governo italiano nelle casse di Alitalia per il salvataggio nel 2017, fu un aiuto di Stato illegale e come tale violò le norme europee.È quanto emerge da un articolo del Financial Times, che cita due fonti ben informate, secondo cui Bruxelles chiederà a Roma di recuperare i fondi versati dalla vecchia Alitalia.Il diritto dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di concedere a un'azienda un sostegno finanziario che le dia un vantaggio rispetto ai suoi rivali e, secondo l’Antitrust, il prestito da 900 milioni pose problemi di concorrenza rispetto agli altri vettori europei.ITA stenta a partireE mentre arriva questa nuova tegola su Alitalia, in via di smantellamento, Ita, la società creata per prenderne il posto, ha la strada tutta in salita.Ieri, la riunione con i sindacati si è chiusa con un mancato accordo sul fronte dei dipendenti.La società ha annunciato che assumerà soltanto 2.800 persone, ma i dipendenti ex Alitalia sono oltre 10.500.

