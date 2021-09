https://it.sputniknews.com/20210909/afghanistan-migranti-e-covid-draghi-riceve-il-presidente-del-consiglio-ue-michel-12852745.html

Afghanistan, migranti e Covid. Draghi riceve il presidente del Consiglio Ue Michel

Nell’incontro a Palazzo Chigi tra il premier e l’alto rappresentante di Bruxelles spazio anche per il G20 a presidenza italiana e per i prossimi vertici... 09.09.2021, Sputnik Italia

Un faccia a faccia su temi di strettissima attualità quello tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ricevuto a Palazzo Chigi.Come riferisce Palazzo Chigi, al centro del colloquio tra Draghi e Michel ci sono stati "la crisi afghana, anche in connessione con le prospettive dell'azione internazionale nei diversi fori, incluso il G20, la lotta alla pandemia da Covid e la gestione dei flussi migratori".Il presidente del Consiglio europeo ha twittato sul suo profilo dopo l’incontro spiegando di aver discusso con Draghi di “bisogni umanitari” e della “situazione della sicurezza in Afghanistan"."Abbiamo anche discusso la pandemia, la presidenza italiana del G20 e i prossimi vertici dei leader europei", ha aggiunto Michel nel suo tweet.Prosegue il lavoro per il G20 straordinarioE, come nell’incontro con Michel, prosegue il lavoro di Draghi per riuscire a organizzare il G20 straordinario sull’Afghanistan, che resta ancora in forse.Nonostante la telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, che ha posto le sue condizioni al summit, non c’è ancora un’intesa internazionale sulla riunione.Pechino, in particolare, ha chiesto che al G20 sulla situazione a Kabul si parli di crisi umanitaria e di come evitare che l’Afghanistan diventi un paradiso per i terroristi.Intanto nei prossimi giorni, come ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, partiranno delle riunioni preparatorie a livello ministeriale per avviare un primo quadro di riferimento per il G20.

