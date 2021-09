https://it.sputniknews.com/20210908/turismo-in-ginocchio-oltre-il-35-delle-aziende-ha-chiuso-protesta-delle-agenzie-di-viaggio-a-roma-12837381.html

Turismo in ginocchio, oltre il 35% delle aziende ha chiuso: protesta delle agenzie di viaggio a Roma

Le agenzie di viaggio chiedono dignità per il settore duramente colpito dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid, che portato alla chiusura di oltre... 08.09.2021, Sputnik Italia

L'associazione Maavi delle agenzie di viaggio ha convocato per oggi il D-Day Roma, una manifestazione in piazza del Popolo per chiedere al governo sostegni economici e l'apertura di corridoi turistici. Sono tantissimi gli agenti che non hanno resistito a lockdown e restrizioni e hanno dovuto "cambiare mestiere"."Circa il 35% delle aziende del turismo organizzato ha già chiuso e questo fa molto male”, precisa la presidente dell'associazione. L'istituzione di un ministero dedicato al Turismo per Montanucci non è sufficiente: occorre dotarlo di strumenti finanziari. “È stata un’azione politica molto sottile quella di creare un ministero tutto nostro. Ora, però, ci vogliono anche le risorse, non solo quelle della precedente gestione”, afferma, specificando che quella di Maavi è una "battaglia priva di bandiere". La parola d'ordine resta "coesione fra le diverse sigle del comparto", prosegue Montanucci che nei giorni scorsi ha preso parte ad un tavolo al ministero della Salute con Astoi. "Per la prima volta fianco a fianco. Ecco lì ringrazio, perché solo l’unione è la strada da seguire”.

