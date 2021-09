https://it.sputniknews.com/20210908/trump-sfidera-ancora-biden-nelle-presidenziali-del-2024-nel-partito-repubblicano-ne-sono-certi-12828679.html

Trump sfiderà ancora Biden nelle presidenziali del 2024, nel partito repubblicano ne sono certi

L'ex inquilino della casa Bianca non avrebbe, però, intenzione di svelare la propria candidatura anzitempo. 08.09.2021

2021-09-08T13:03+0200

Gli stretti alleati di Donald Trump affermano che l'ex capo di stato avrebbe deciso di correre per la Casa Bianca contro Joe Biden nelle elezioni presidenziali del 2024.Un ex portavoce e due membri del Congresso repubblicano hanno affermato che il magnate sarebbe stato convinto dai recenti accadimenti in Afghanistan e da quella che lui stesso ha definito un'umiliazione, subita dagli Stati Uniti con la frettolosa evacuazione di Kabul e culminata nell'uccisione di 13 militari statunitensi nell'attentato suicida avvenuto nel locale aeroporto."Trump vede che Biden è alle corde. Vuole tirare pugni come un combattente, non un disturbatore dagli spalti", ha detto il membro del Congresso della Florida Matt Gaetz.L'ex portavoce della campagna elettorale di Trump, Jason Miller, ha dichiarato questa settimana ai media americani che la sua candidatura era quasi certa.Lo stesso Trump, a conferma di queste ipotesi, ha recentemente pubblicato un paio di video pubblicitari, in stile campagna elettorale, che criticano Biden e il suo vicepresidente Kamala Harris per la loro gestione della crisi afghana.

