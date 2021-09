https://it.sputniknews.com/20210908/terremoto-70-in-messico-vicino-ad-acapulco-12828213.html

Messico, terremoto 7.0 vicino ad Acapulco

Lo United States Geological Survey (USGS) ha registrato un forte terremoto, che ha scosso il Messico meridionale con una magnitudo preliminare di 7,4 intorno... 08.09.2021, Sputnik Italia

I primi rapporti dei sismologi e della gente del posto dettagliano che il sisma ha avuto epicentro nello stato messicano di San Marcos di Guerrero, ed è stato avvertito fino a Città del Messico.I filmati dei social media hanno mostrato il terremoto che interrompeva un combattimento di lucha libre mexicana (uno stile di wrestling) all'Arena México di Città del Messico.L'USGS ha riferito che il terremoto è stato piuttosto superficiale, verificandosi a soli circa 12,5 chilometri di profondità, per tale motivo vi erano più probabilità che i suoi effetti si facessero sentire.Sono state osservate anche brevi interruzioni di corrente."È stato terribile. Mi ricorda davvero il terremoto del 1985 ogni volta che accade qualcosa del genere", ha detto a Reuters Yesmin Rizk, un 70enne residente nel quartiere Roma Sur di Città del Messico, riferendosi al famoso terremoto avvenuto il 19 settembre del 1985 - un evento di magnitudo 8,1 – che provocò oltre 5.000 morti nella capitale e circa 10mila in tutto il Paese. Anche in quel caso, l’epicentro del sisma fu nella stessa zona vicino all’Oceano pacifico, dove passa quella che in geologia viene chiamata la ‘Cintura di fuoco del Pacifico’, la serie di placche tettoniche continentali che scorrono in subduzione sopra le placche oceaniche.Sono pervenute segnalazioni di danni ad Acapulco, non lontano dall'epicentro del terremoto. La Protezione Civile di Guerrero ha precisato che l'evento sismico ha innescato frane e cadute di massi nello Stato.

