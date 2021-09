https://it.sputniknews.com/20210908/sport-al-coperto-12835384.html

Sport... al coperto

Alle donne in Afghanistan non sarà permesso di giocare a cricket e ad altri sport in cui i loro corpi possono esporsi più di quanto consentito dalle norme... 08.09.2021, Sputnik Italia

Il cricket, arrivato in Afghanistan dall'India britannica, è uno degli sport più popolari del paese, anche tra le donne.Secondo Wasiq, "nell'era dei media" le donne atlete possono finire su foto e video ripresi da una miriade di sconosciuti. "L'Islam e l'Emirato Islamico dell'Afghanistan non consentono alle donne di giocare a cricket o praticare sport in cui si scoprono", ha aggiunto.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri stati

Zecca Comunista Allora, mia figlia in Italia dal primo settembre non può più giocare il pallavolo in quanto non è in possesso del Green Pass.... E quindi?.... Cosa devo fare?.... Mi chiedo se quelli che hanno preso a cuore la faccenda delle donne Afgane prenderanno anche la mia... E se non la prendono comincerò a dubitare se qua il vero interesse sta nell esercitare lo sport o semplicemente far spogliare le donne... E se è così come appare adesso fanno bene Afgani (talebani). 0

