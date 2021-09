https://it.sputniknews.com/20210908/spagna-morto-lex-pilota-di-moto-jorge-lis-era-no-vax-ma-si-era-pentito-12833827.html

Spagna: morto l'ex pilota di moto Jorge Lis. Era no-vax, ma si era pentito

Spagna: morto l'ex pilota di moto Jorge Lis. Era no-vax, ma si era pentito

08.09.2021

Jorge Lis, ex pilota di moto spagnolo, è deceduto a causa del Covid a 46 anni, presso l'ospedale La Fe di Valencia, dove era ricoverato da 45 giorni.L'uomo, nonostante non avesse patologie pregresse e conducesse uno stile di vita sano, è morto a causa dei danni provocatigli ai polmoni dall'agente patogeno.La sua storia sta avendo una grande risonanza in Spagna in quanto l'ex atleta, da no-vax convinto, aveva rifiutato di farsi vaccinare contro il coronavirus, salvo poi pentirsi al momento della contrazione della malattia.La sua storia è stata resa pubblica post-mortem attraverso i media dalla sorella Eliana, che ha raccontato come nei mesi scorsi Lis avesse tentato di convincere anche i suoi parenti più stretti, tra cui la madre 84enne, a non vaccinarsi.Dopo il contagio, però, il pentimento, testimoniato da un messggio inviato proprio alla sorella:Della morte dell'ex pilota, ha parlato anche Ana Barcelò, ministro della Salute del governo valenciano, che ha espresso tristezza per la notizia e ha ringraziato la sorella di Jorge per il coraggio dimostrato nel raccontare quanto accaduto.

