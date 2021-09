Scottish Fold giapponese conquista il Guinness World Record per il gatto più visto su YouTube

https://it.sputniknews.com/20210908/scottish-fold-giapponese-conquista-il-guinness-world-record-per-il-gatto-piu-visto-su-youtube-12835510.html

Un gatto di razza Scottish Fold di nome Motimaru ha vinto il guinness dei primati per essere il gatto più visto su YouTube. Motimaru ha totalizzato 619.586.290... 08.09.2021, Sputnik Italia

Gattini e cagnolini, si sa, vanno per la maggiore sui social e non c’è da stupirsi quando un animaletto domestico riesce a conquistare molte più visualizzazioni e like dei video con protagonisti i suoi stessi padroni umani, ma c’è un gatto in Giappone che viaggia al ritmo di un milione di visualizzazioni in pochi giorni, qualsiasi cosa egli faccia.Si chiama Motimaru, è un pregiato Scottish Fold e, alla data del 12 agosto, quando è stato certificato il suo record, aveva totalizzato la bellezza di 619.586.290 visualizzazioni sul suo canale YouTube, ‘Il Diario di Motimaru’.Cosa abbia o faccia di speciale questo gatto, oltre ad essere incredibilmente morbidoso e pacioccoso, come per altro tutti i gatti, non è noto. Forse il suo successo è determinato da una combinazione di doti fotogeniche sue e di abilità di ripresa e marketing social dei suoi padroni, fatto sta che Motimaru ha tutta una serie di aziende in lista che ora lo vorrebbero come testimonial.Con il suo seguito, potrebbe vendere di tutto, senza considerare i lauti introiti della pubblicità a pagamento che i suoi padroni impostano nei suoi video e che va un tanto a visualizzazione.Ma se credete che Motimaru, il gatto Scottish Fold, sia un caso unico, allora non conoscete Maymo il cane Lemon Beagle. Maymo, quando è stato certificato nel 2018, aveva raggiunto 695.332.916 visualizzazioni, ma, alla data odierna, è arrivato a superare i quattro miliardi.Evidentemente, molti utenti hanno visto Maymo ben più di una volta, altrimenti risulterebbe che almeno un abitante su due del pianeta avrebbe visto questo cane. Il suo canale ha, infatti, quasi un milione e mezzo di iscritti ed evidentemente molti di questi non si perdono una pubblicazione. Numeri assolutamente sorprendenti, che tuttavia Motimaru non è detto non riuscirà un giorno ad eguagliare, vista la sua giovane età.

