Scarse riserve nei depositi sotterranei, il gas in Europa costa quasi il doppio del petrolio

Scarse riserve nei depositi sotterranei, il gas in Europa costa quasi il doppio del petrolio

Il gas sul mercato europeo è diventato 1,5 volte più costoso del petrolio, a causa delle scarse riserve negli impianti di stoccaggio sotterranei di gas, ha... 08.09.2021, Sputnik Italia

Il prezzo dei futures sul gas di ottobre, secondo l'indice olandese TTF, il mercato europeo più liquido, ha battuto un nuovo record: durante la sessione di negoziazione del 7 settembre, ha raggiunto i 660 dollari per mille metri cubi, equivalente a circa 110 dollari per barile di petrolio. Allo stesso tempo, il prezzo dei futures di novembre per il greggio Brent sta scendendo a 72 dollari al barile. Così, i prezzi del gas hanno superato i prezzi del petrolio di 1,5 volte.L'esperto ha anche osservato che il gas, a causa dell'influenza del fattore meteorologico, dei costi più alti di trasporto e stoccaggio e dell'assenza di un fattore stabilizzante come l'OPEC +, è un bene ancora più volatile rispetto al petrolio.

