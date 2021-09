https://it.sputniknews.com/20210908/salari-in-italia-peggiora-il-gap-le-donne-pagate-l115-in-meno-degli-uomini-12838846.html

Salari in Italia, peggiora il gap: le donne pagate l’11,5% in meno degli uomini

Lo 0,4% in più nel 2020 rispetto all’anno precedente. Secondo il rapporto dell’Osservatorio JobPricing si tratta di discriminazione. 08.09.2021, Sputnik Italia

L’anno della pandemia ha peggiorato una situazione già complessa, quella della differenza salariale tra uomini e donne in Italia.Secondo il settimo rapporto dell’Osservatorio JobPrincing nel 2020, su una retribuzione annua lorda a tempo pieno, il divario tra le buste paga delle donne e degli uomini è arrivato all'11,5%, lo 0,4% in più dell’anno precedente.Il quadro peggiora ancora al 12,8% di differenza se si considera la retribuzione globale annua, comprensiva quindi delle parti variabili: il peggioramento in questo caso è di 2,4 punti sull'anno precedente."Le nostre stime ci dicono che il differenziale salariale di genere medio sia dovuto interamente a discriminazione. Il pay gap medio corretto sulla Retribuzione Globale Annuale è del 5,6%, quello che misura la discriminazione è dell'8,1%".La situazione in ItaliaPrima della pandemia, l’occupazione femminile toccava il 50%, contro il 68% di quella maschile. La disoccupazione si attestava invece a circa 9% per gli uomini e 11% per le donne.Le donne occupate sono di meno, trovano meno lavoro e tendenzialmente fanno più fatica ad essere parte della forza lavoro o, in alternativa, smettono di cercare lavoro più facilmente degli uomini, scoraggiate dalla disoccupazione di lungo periodo, secondo l’Osservatorio.“Le donne del Mezzogiorno risultano essere le più svantaggiate in assoluto”.Segregazione verticaleSecondo il report esiste poi un altro tipo di gap, quello sui livelli occupati dalle donne nelle aziende e la mancanza quasi totale di ruoli di alto livello.Ed esiste il paradosso che pur essendo più istruite, le donne siano meno presenti nei ruoli “che invece dovrebbero essere ricoperti in maggioranza da coloro che raggiungono livelli di istruzione maggiori”.Le donne, in media, sono più istruite degli uomini, su tutti i livelli, secondo il report.“Nell’ultimo anno le laureate sono state il 58,7% del totale. Inoltre, abbandonano meno gli studi”.

