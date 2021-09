https://it.sputniknews.com/20210908/quirinale-gelmini-eleggere-il-presidente-al-primo-turno-12837883.html

"Ho un'aspettativa: che il Capo dello Stato venga eletto al primo turno, al primo voto. Sarebbe una prova di maturità e di serietà". Questo l'auspicio di Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, formulato nel corso di un dibattito con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, alla Festa dell'Unità di Bologna. La Gelmini non intende partecipare al "totonomi", ma ritiene "indubitabile" che il presidente Mattarella abbia "dato un metodo", a cui il suo successore dovrà attenersi. Il chiaro riferimento è al ruolo guida svolto dal capo dello Stato nei mesi della pandemia e durante la crisi di governo. La presidenza di Mattarella è entrata nella fase finale del mandato lo scorso 3 agosto, quando è iniziato il semestre bianco. Si concluderà a febbraio 2022. Bonaccini ha affermato di non essere contrario ad un mandato bis e spera in una "personalità al pari di quella che è stata Mattarella, se fosse Mattarella lo voterei convintamente". Il presidente della Repubblica, tuttavia, ha già dichiarato nei mesi precedenti che non intende proseguire con un secondo incarico, adducendo come ragione l'età.

