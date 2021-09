https://it.sputniknews.com/20210908/pedopornografia-arrestato-35enne-di-messina-aveva-migliaia-di-file-a-casa-12831112.html

Arrestato in flagranza per la gravità dei fatti, la procura ha disposto i domiciliari. La segnalazione è arrivata dagli Usa alla polizia postale di Catania. 08.09.2021, Sputnik Italia

La polizia ha arrestato un 35enne a Messina per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Migliaia di file, tra video e immagini di minori, sono stati rinvenuti nell'abitazione dell'uomo durante una perquisizione. Per la gravità, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. La procura messinese ha poi disposto i domiciliari.L'arresto è avvenuta nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. L'indagine, condotta dalla polizia postale del capoluogo etneo, ha preso il via dopo una segnalazione da organi investigativi degli Stati Uniti.Gli accertamenti informatici hanno messo gli investigatori sulle tracce del 35enne, accusato di aver utilizzato piattaforme estere per divulgare materiale pedopornografico.Il blitz nell'abitazione dell'indagato, durante il quale è avvenuta la perquisizione personale ed informatica, è stato eseguito dalla polizia postale di Messina. Nei dispositivi in possesso del 35enne sono stati ritrovati migliaia di file con immagini pedopornografiche. Tra le vittime ci sarebbero anche minori in età infantile.Il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad approfondite analisi per chiarire le modalità di acquisizione. Il Gip ha convalidato l'arresto.

. halo tutto fumoso nn si capisce 0

1

