Obbligo vaccinale, Speranza: "Non avremo paura ad applicarlo"

Obbligo vaccinale, Speranza: "Non avremo paura ad applicarlo"

L'obbligo potrebbe arrivare entro qualche settimana, se il Paese non sarà messo in sicurezza, per evitare nuove chiusure. Il ministro della Salute sottolinea... 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T09:28+0200

2021-09-08T09:28+0200

2021-09-08T09:42+0200

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

Il green pass è la strada maestra per evitare nuove chiusure, ma qualora non dovesse bastare, il governo non avrà paura di ricorrere all'obbligo vaccinale per uscire dalla pandemia di Covid. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato a diMartedì su La7, spiega che si tratta di una decisione che il governo prenderà sulla base dell'evidenza scientifica.Opzione prevista dalla CostituzioneSperanza precisa che, per aumentare il livello di vaccinazioni, la via resta quella del "convincimento". L'obbligo "non è una scelta già presa, ma un'opzione possibile che la Costituzione, all'articolo 32, ci consente", qualora il green pass non dovesse bastare a mettere in sicurezza il Paese, sottolinea.Quando potrebbe arrivare l'obbligoUna "possibilità" che "il governo valuterà sulla base dei dati del prossimo mese e mezzo". Al momento non verrà adottata, perché "la campagna sta andando bene", ma "se ci dovessimo rendere conto che l'obbligo è indispensabile per mettere in sicurezza il Paese, evitare chiusure, evitare difficoltà negli ospedali e nuovi decessi, non avremo sicuramente paura ad applicarlo", ribadisce il ministro.Green passSul green pass "la logica che ci ha guidati è una logica di gradualità –spiega Speranza – Sarebbe stato spiazzante per molti italiani immaginare che, da un giorno all'altro, diventasse obbligatorio per tutto".Dunque "abbiamo iniziato da alcune attività specifiche, poi lo abbiamo esteso e ora lavoriamo per un'ulteriore estensione".VacciniSperanza infine ha rassicurato sul funzionamento dei vaccini, con le varianti che in questo momento girano nel nostro Paese:Nella campagna nazionale di vaccinazione sono state somministrate 79.703.348 dosi ed è stato immunizzato il 72,34 % della popolazione al di sopra dei 12 anni. L'obiettivo del governo e della struttura commissariale è quello di raggiungere l'80% entro settembre.

