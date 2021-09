https://it.sputniknews.com/20210908/nuova-zelanda-boom-sui-siti-di-incontri-tutti-alla-ricerca-di-un-compagno-di-mutuo-12830048.html

Nuova Zelanda: boom sui siti di incontri, tutti alla ricerca di un compagno di… mutuo

Nuova Zelanda: boom sui siti di incontri, tutti alla ricerca di un compagno di… mutuo

Tinder, l’applicazione nata per gli incontri sentimentali, ha rilevato che il numero di utenti neozelandesi che affermano, nel proprio profilo, di cercare un... 08.09.2021, Sputnik Italia

La nota applicazione, solitamente utilizzata per cercare l’anima gemella, ha rivelato che, rispetto al giugno 2020, nel giugno 2021 si sono visti 2,6 volte più profili che dichiaravano, piuttosto, di cercare il ‘coinquilino gemello’, cioè una persona con la quale condividere affitto, muto o l'acquisto di un appartamento.A confermare le difficoltà dei giovani neozelandesi di comprarsi un alloggio sono arrivati anche i risultati di un sondaggio, pubblicato ieri, che mostra come la casa sia la preoccupazione numero uno per i cittadini dell’arcipelago, molto più del Covid-19, la criminalità o il costo dei prodotti alimentari.D’altra parte è un fatto noto che il prezzo medio delle case sia salito a 906.532 dollari neozelandesi (oltre mezzo milione di euro), secondo i dati CoreLogic citati da The Guardian, con un aumento del 22% rispetto a questo stesso periodo dell'anno scorso. Per altro, le banche chiedono un deposito del 20% per concedere i mutui e questo significa che un giovane 'kiwi' dovrebbe comunque avere a disposizione almeno 100mila euro.Secondo i dati di forex di settembre, la situazione non è più incoraggiante: il costo medio di affitto di un alloggio in Nuova Zelanda è di 1.075,16 euro, 363 euro più alto rispetto a quello italiano, mentre il costo medio per comprare casa è di 3.369,55 euro al metro quadro, 777 euro al metro quadro in più rispetto a quello italiano. Aukland è la zona più cara in assoluto, ma anche quella in cui i giovani preferirebbero sistemarsi, perché è lì che vi sarebbero le migliori occasioni di lavoro.Per chi non beneficia della ricchezza intergenerazionale, quella accumulata dalle generazioni precedenti, anche il solo deposito è una somma enorme, più di 3,2 volte il salario medio annuo della Nuova Zelanda. Tra l’altro, siccome i prezzi aumentano così rapidamente, molti tra coloro che hanno iniziato ad accumulare per il deposito necessario alle banche per concedere i mutui rischiano di rimanere sempre indietro e non arrivare mai al capitale minimo.Ecco, quindi, che appaiono sui siti di incontri annunci sempre meno romantici, ma sempre più pragmatici, del tipo: "La banca mi ha detto che dovevo trovare un partner per comprare una casa", oppure “Voglio solo qualcuno con cui comprare una casa, niente di serio".Gemma Rasmussen, portavoce di Consumer NZ, organizzazione che si occupa della tutela dei consumatori, ha confermato che molte persone stanno effettivamente cercando di mettere in comune le risorse per arrivare a ‘metter su casa’, sia attraverso partnership romantiche che platoniche.

