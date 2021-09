https://it.sputniknews.com/20210908/ministro-delle-situazioni-di-emergenza-zinichev-morto-nel-corso-di-unesercitazione-12832286.html

Ministro delle Situazioni di Emergenza russo morto tragicamente nel corso di un'esercitazione

Ministro delle Situazioni di Emergenza russo morto tragicamente nel corso di un'esercitazione

Il capo del dicastero è deceduto cercando di salvare un'operatore video. 08.09.2021, Sputnik Italia

Il ministro delle Situazioni di Emergenza della Federazione Russa, Evgeniy Zinichev, ha perso tragicamente la vita in servizio, nel tentativo di salvare la vita di una persona durante delle esercitazioni, stando a quanto riferito dal dicastero.Stando alle prime ricostruzioni, il ministro è deceduto nel tentativo di prestare soccorso ad un operatore video, anch'egli dichiarato morto in seguito.Zinichev era nato il 18 agosto 1966 a Leningrado. Laureato presso la Facoltà di Economia e la Facoltà di finanze e credito dell'Istituto di economia e diritto di San Pietroburgo, tra il 1984 e il 1986 aveva prestato servizio nelle forze armate dell'Unione Sovietica.Il 18 maggio 2018, Zinichev ha iniziato a ricoprire il ruolo di ministro per le Situazioni di Emergenza della Federazione Russa.

raus jUEde Da noi le esercitazioni si fanno con il bel tempo e i buffet per il debriefing. Onore ad un vero uomo e comandante senza paura, che sempre sarà nel cuore dei suoi collaboratori (per non dire compagni o camerati, altrimenti i benpensanti inorridiscono). R.I.P. e un'altra volta R.I.P. 0

Irina Derefko R.I.P. 0

