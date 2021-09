https://it.sputniknews.com/20210908/milano-fermato-31enne-trafficante-di-droga-marocchino-aveva-13000-euro-nascosti-negli-slip-12828353.html

Milano: fermato 31enne trafficante di droga marocchino, aveva 13.000 euro nascosti negli slip

A portare gli inquirenti sulle tracce dell'uomo è stato l'arresto di un pusher, facente parte della medesima associazione criminale. 08.09.2021, Sputnik Italia

Le Fiamme gialle milanesi hanno fatto scattare le manette per un 31enne di nazionalità marocchina, accusato di traffico di sostanze stupefacenti.L'uomo, stando ai resoconti delle forze dell'ordine, sarebbe a capo di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga nel territorio lombardo.Le indagini, partite in seguito al fermo di un pusher, hanno portato all'identificazione del capo della rete criminale.Quello odierno è il secondo, in due giorni, intervento delle forze dell'ordine contro il traffico di droga nel capoluogo meneghino, dopo che ieri gli inquirenti avevano sequestrato 14 kg di marijuana ad alta concentrazione di THC in un negozio di cannabis light.

