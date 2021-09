https://it.sputniknews.com/20210908/michel-gli-stati-uniti-non-ci-hanno-praticamente-consultato-per-il-ritiro-dallafghanistan-12828829.html

Michel: “Gli Stati Uniti non ci hanno praticamente consultato per il ritiro dall’Afghanistan”

Michel: “Gli Stati Uniti non ci hanno praticamente consultato per il ritiro dall’Afghanistan”

L’Ue tragga insegnamento e adesso si punti all’autonomia strategica dell’Europa. È la posizione del presidente del Consiglio europeo. 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T14:29+0200

2021-09-08T14:29+0200

2021-09-08T14:29+0200

afghanistan

joe biden

donald trump

charles michel

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/12614619_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c99725677c3a96e8b5ca27eaf309bd4.jpg

Le immagini drammatiche e lo scenario che arrivano dall’Afghanistan offrono un “quadro tragico” e illustrano quello che è stato “un fallimento per la comunità internazionale”.Per il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il contesto e le conseguenze del ritiro dal Paese sono molto chiare. Michel, in un’intervista realizzata dal direttore del Grand Continent Gilles Gressani, pubblicata da La Stampa, va anche oltre e denuncia che “quando gli Stati Uniti hanno scelto di negoziare con i talebani*, sotto l’amministrazione Trump, e poi hanno confermato il loro ritiro, l’hanno fatto consultandosi pochissimo - se non per niente - con i partner europei”.Una lezione da cui trarre insegnamentoUn progetto che fa bene all’Ue, ma anche al resto del mondo, secondo Michel.Soprattutto perché “deve essere fonte di preoccupazione” che le potenze economiche mondiali racchiuse nell’Ue non siano state in grado, congiuntamente, di “fornire l’assistenza necessaria per evacuare i propri cittadini e gli afghani” senza l’aiuto degli Stati uniti.Il dopo TrumpIl presidente del Consiglio europeo passa poi a parlare dei rapporti con Washington con la nuova amministrazione Biden.Ma, nonostante il miglioramento, “mi sembra che ci sia una tendenza strutturale negli Stati Uniti, che esisteva già prima di Donald Trump, a dare priorità agli interessi americani”.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

thor non siate ridicoli.... l'autonomia strategica!!! Tutto ciò conferma, come se servisse, che la uè è sempre stata il cagnolino scodinzolante degli usa! 0

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

afghanistan, joe biden, donald trump, charles michel, ue