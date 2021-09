https://it.sputniknews.com/20210908/messico-il-terremoto-provoca-almeno-una-vittima-blackout-per-16-milioni-di-persone-12829474.html

Messico: il terremoto provoca almeno una vittima, blackout per 1,6 milioni di persone

Messico: il terremoto provoca almeno una vittima, blackout per 1,6 milioni di persone

Il sisma ha interessato quattro stati, oltre alla capitale del Paese, Città del Messico. 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T09:28+0200

2021-09-08T09:28+0200

2021-09-08T09:44+0200

mondo

messico

terremoto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/872/42/8724248_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4efd99a7a60be91a5e02d55089e87680.jpg

I blackout causati dal terremoto di magnitudo 7,0 nel sud del Messico hanno colpito 1,6 milioni di persone, ha dichiarato la Commissione federale per l'energia elettrica.L'agenzia ha sottolineato che, attualmente, sono in corso le operazioni per il ripristino dell'energia, in linea con i protocolli di emergenza sanitaria.Secondo il governatore dello stato di Guerrero, Hector Astudillo, il terremoto ha provocato almeno una vittima.Lo United States Geological Survey (USGS) ha registrato un forte terremoto, che ha scosso il Messico meridionale con una magnitudo preliminare di 7,4, intorno alle 20:45, ora locale, di martedì (le 03:45 di mercoledì ora italiana). Successivamente, è stato declassato a un evento di magnitudo 7.0.L'USGS ha riferito che il terremoto è stato piuttosto superficiale, verificandosi a soli circa 12,5 chilometri di profondità, per tale motivo vi erano più probabilità che i suoi effetti si facessero sentire.

https://it.sputniknews.com/20210908/terremoto-70-in-messico-vicino-ad-acapulco-12828213.html

messico

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, messico, terremoto