La Riello fattura milioni, ma trasferisce la produzione in Polonia per risparmiare

Un nuovo caso di delocalizzazione: 90 lavoratori della sede in provincia di Pescara perderanno il posto tra 75 giorni. Un incontro con l’azienda è previsto per... 08.09.2021, Sputnik Italia

Arriva dall’Abruzzo la nuova storia di operai licenziati dall’oggi al domani da una società in buona salute. Si tratta della Riello di Villanova di Cepegatti, nel pescarese, dove la multinazionale americana Carrier Corporation ha deciso di lasciare a casa 90 lavoratori e trasferire a Lecco i 19 che si occupano di ricerca e sviluppo.Ma, come accaduto anche in altri casi, dalla Gianetti Ruote alla Gkn, gli stabilimenti hanno il pieno di ordini e fatturano milioni.La motivazione dell’azienda, quindi, non è uno stato di crisi, ma sarebbe quella di anticipare la crisi. “Vogliono razionalizzare le risorse, a fronte di prodotti che usano ancora combustibili fossili. Ora vendono, un domani magari meno”, svela una fonte interna citata da La Stampa.Si cerca di scongiurare i licenziamentiE mentre al ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo economico si lavora ancora sul decreto anti-delocalizzazioni, gli operai, che potrebbero perdere il posto tra 75 giorni, hanno organizzato proteste, picchetti e sit-in.“Abbiamo impugnato i licenziamenti. La speranza è che vengano ritirati per avviare una trattativa. Questa non è una crisi, ma una delocalizzazione”, dice Antonio Salvatorelli, sindacalista alla Riello.

raus jUEde Basta imporre un dazio sul prodotto riello in importazione pari al numero di ore lavoro servite per la fabbricazione e differenza di prezzo ora/specializzazione tra il lavoratore italiano e quello polacco. Questo si può applicare per tutte le delocalizzazione del mondo. Si potrebbe chiamare "dazio salariale". Ovviamente bisogna uscire dal World Trade Organization (WTO), ma sarebbe solo salutare. 1

MG Mg VIGLIACCHI,RIMANETE IN ITALIA E FATE IL CULO AL GOVERNO, NON SIETW SOLO VOI SIETE TANTI 0

