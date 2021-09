La Lega vota l’emendamento di Fdi. Salvini: “Sul voto sul green pass nessuna ambiguità”

https://it.sputniknews.com/20210908/la-lega-vota-lemendamento-di-fdi-salvini-sul-voto-sul-green-pass-nessuna-ambiguita-12828512.html

Un susseguirsi di eventi nella giornata, e nella serata, di ieri alla Camera, dove è in discussione il decreto green pass. Prima la Lega ritira tutti i suoi emendamenti, evitando al premier Mario Draghi di dover porre la fiducia sul testo. Poi il leader della Lega Matteo Salvini annuncia che i suoi deputati sono pronti a votare gli emendamenti di Fratelli d’Italia.Poco dopo il voto, il Corriere della Sera intervista Salvini, che mette in chiaro subito: “Tutti erano informati di tutto”.Il segretario della Lega introduce, quindi, un tema che, secondo lui, è stato possibile discutere e ottenere con le posizioni della Lega.E sulle altre migliorie al decreto green pass che sono state approvate grazie alla Lega, Salvini sottolinea “l’estensione di validità del green pass da 9 a 12 mesi, abbiamo messo in sicurezza gli albergatori che rischiavano di perdere clienti a pranzo e cena, ora stiamo chiedendo che i ristoratori non siano ulteriormente penalizzati”.Sulla polemica per il voto agli emendamenti di Fdi, partito all’opposizione, Salvini spiega: “Noi votiamo tre o quattro emendamenti. E abbiamo ritirato i nostri, perché, in caso contrario, avrebbero messo la fiducia e non ci sarebbe stata una discussione che io invece credo importante”.Letta: Salvini inaffidabileIl leader leghista risponde poi alle accuse fatte dal segretario del Pd Enrico Letta poco dopo il voto sugli emendamenti Fdi. Il numero uno Dem ha definito Salvini “inaffidabile”.E il segretario del Carroccio replica che il Pd “è ormai il partito dell’ipocrisia. È da un anno che tengono in ostaggio il Parlamento con l’omofobia” e gli insulti di Letta “mi scivolano addosso”.

