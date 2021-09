https://it.sputniknews.com/20210908/indonesia-incendio-in-un-carcere-di-massima-sicurezza-almeno-40-vittime-12830175.html

Indonesia: incendio in un carcere di massima sicurezza, almeno 40 vittime

Indonesia: incendio in un carcere di massima sicurezza, almeno 40 vittime

La prigione di Tangerang, che ospita 2.000 detenuti, si trova sull'isola di Giava, nella provincia indonesiana di Banten. 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T10:38+0200

2021-09-08T10:38+0200

2021-09-08T10:57+0200

mondo

indonesia

incendio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/10368991_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_0929f68860632289d11d7886196b1379.jpg

Almeno 40 persone sono morte in una prigione nella provincia indonesiana di Banten, dopo che un incendio è scoppiato durante la notte.A riferirlo sono stati i media indonesiani, citando funzionari locali.Secondo quanto riferito, la prigione, situata nella città di Tangerang, è stata evacuata. Oltre ai morti, si contano almeno 39 feriti.Le vittime dell'incendio stanno attualmente ricevendo cure mediche presso l'ospedale regionale di Tangerang, con i servizi di emergenza "concentrati sul recupero e l'evacuazione delle vittime".Le cause del rogo non sono state ancora accertate, ma è stata annunciata l'apertura di un fascicolo d'inchiesta.

https://it.sputniknews.com/20210907/incendio-in-provincia-di-grosseto-20-abitazioni-evacuate--12818143.html

indonesia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, indonesia, incendio