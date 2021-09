https://it.sputniknews.com/20210908/il-mining-di-criptovalute-richiede-piu-elettricita-del-fabbisogno-della-finlandia---studio-12836291.html

Il mining di criptovalute richiede più elettricità del fabbisogno della Finlandia - Studio

Gli imprenditori di tutto il mondo stanno investendo enormi risorse finanziarie nel mining di criptovalute, causando un'accesa concorrenza nel settore. 08.09.2021, Sputnik Italia

L'estrazione di bitcoin, a livello mondiale, consuma quasi 91 terawattora di elettricità all'anno, una cifra superiore al fabbisogno dell'intera Finlandia, una nazione di circa 5,5 milioni di abitanti. È quanto emerge da una relazione del New York Times.In particolare, la rete di criptovalute utilizza quasi la stessa quantità di elettricità dello Stato di Washington ogni anno.Secondo lo studio del NYT, l'utilizzo di elettricità per il mining di criptovalute è vicino allo 0,5% di tutta l'elettricità consumata nel mondo, cifra aumentata di circa dieci volte in appena 5 anni.Nel 2011, stando alle stime, sarebbe bastato un personal computer per estrarre un solo bitcoin in pochi secondi. Al momento, tale capacità consente di estrarre una moneta in 13 anni, poiché il numero di miner è cresciuto in modo significativo.Quindi, la maggior parte delle operazioni, suggerisce il NYT, si sono consolidate e solo sette gruppi di mining possiedono quasi l'80% di tutta la potenza di calcolo sulla rete di criptovalute.

