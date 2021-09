https://it.sputniknews.com/20210908/il-leader-dei-talebani-afferma-che-in-afghanistan-sara-in-vigore-la-sharia-12827631.html

Afghanistan, il leader dei talebani afferma che nel Paese sarà in vigore la Sharia

Il leader del movimento talebano Hibatullah Akhundzada, ha affermato che la sharia, il complesso di regole di vita e di comportamento dettate nel Corano e la... 08.09.2021, Sputnik Italia

"In futuro, tutte le questioni relative al governo e alla vita in Afghanistan saranno regolate dalle leggi della Santa Sharia", afferma il comunicato.Le autorità afghane adotteranno misure serie per proteggere i diritti umani e delle minoranze "nel quadro dell'Islam", ha detto Akhundzada, che ha anche affermato che le nuove autorità afghane forniranno opportunità di investimenti stranieri nel Paese.Secondo questi, l'obiettivo finale delle nuove autorità afghane sarà “rimettere in piedi il Paese al più presto” e ricostruirlo.L'Afghanistan si impegna anche a rispettare tutti gli accordi internazionali, a condizione che non contraddicano le leggi dell'Islam e i valori nazionali."Vogliamo relazioni forti e sane con i nostri vicini e altri paesi, basate sul rispetto e sull'interazione. Le nostre relazioni con questi paesi saranno basate sugli interessi e sui benefici dell'Afghanistan. Ci impegniamo a rispettare tutte le leggi e gli accordi internazionali, se le risoluzioni e gli obblighi che lo fanno non contraddicono la legge islamica e i valori nazionali", afferma la dichiarazione.I diplomatici stranieri, le ambasciate, i consolati, le organizzazioni umanitarie e gli investitori in Afghanistan non dovranno affrontare problemi e potranno lavorare in sicurezza nel paese, ha concluso Akhundzada.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

