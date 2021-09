https://it.sputniknews.com/20210908/green-pass-tajani-tamponi-gratuiti-per-chi-non-puo-vaccinarsi-12829940.html

Green Pass, Tajani: "Tamponi gratuiti per chi non può vaccinarsi"

Forza Italia apre ai tamponi gratuiti per chi non può sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T11:26+0200

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/571/11/5711165_0:290:3256:2122_1920x0_80_0_0_90228e4cebfe6cb81c02fd26d4abe8d7.jpg

"Siamo assolutamente favorevoli ai tamponi gratuiti per chi non può vaccinarsi", lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite mercoledì mattina alla trasmissione Morning News di Canale 5.Per il numero due degli azzurri, il lockdown continua ad essere una possibilità, perché "ancora decine di italiani muoiono ogni giorno" e il vaccino è l'unica arma per evitare nuove restrizioni in autunno.Nella campagna nazionale di vaccinazione sono state somministrate 79.703.348 dosi ed è stato immunizzato il 72,34 % della popolazione al di sopra dei 12 anni. L'obiettivo del governo e della struttura commissariale è quello di raggiungere l'80% entro settembre.

. halo qualcuno lo tamponi 0

Némesis NO, caro signore, I TAMPONI DEVONO ESSERE GRATUITI PER TUTTI, come lo sono i vaccini, e non devono costituire un continuo fastidio o peggio ancora un pericolo per chi è COSTRETTO a sottoporvisi dal RICATTO DI REGIME... 0

