Green pass: preside ferma professoressa no-vax con tampone negativo, non può entrare a scuola

Scintille per il green pass all'istituto Mattei di Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), dove i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una lite fra la dirigente scolastica e una docente no-vax, non ammessa nell'edificio scolastico perché sprovvista di green pass. L'episodio, avvenuto la scorsa settimana, è riportato dal quotidiano locale Libertà.La professoressa ha riferito di essersi sottoposta ad un tampone molecolare nelle 48 ore precedenti per non avere problemi di accesso nell'edificio."Non avendo però ricevuto in tempo il codice del green pass temporaneo, mi sono presentata in aula solo con il referto del test firmato dal medico", spiega la docente.Per la preside, però, il referto negativo non era sufficiente per l'accesso, da qui il diverbio finito con l'arrivo dei carabinieri, che hanno poi dato l'ok alla professoressa.La dirigente scolastica, Rita Montesissa, minimizza l'accaduto, spiegando che il "carico emotivo di questi nuovi meccanismi ha fatto la sua parte. La situazione è stata stemperata subito”.Dal primo settembre, l'obbligo del green pass è stato esteso al personale scolastico, che può scegliere tra vaccinarsi o sottoporsi al tampone diagnostico per il Covid-19. Nella campagna nazionale di vaccinazione sono state somministrate 79.703.348 dosi ed è stato immunizzato il 72,34 % della popolazione al di sopra dei 12 anni. L'obiettivo del governo e della struttura commissariale è quello di raggiungere l'80% entro settembre.

Irina Derefko Il preside deve essere licenziato! 4

Zecca Comunista Da quello che ho capito io è la preside (vaccinata) che è "sotto carico emotivo".... Ma perché?.... Analizzare questa situazione è un po lunga però dice tanto della società in cui viviamo già da tempo. Io mi voglio comlimentare con le forze del ordine. Bravi! Quando finisce la fiducia in questa istituzione è finito lo stato. E spero proprio che questa fiducia non svanirà mai. 2

