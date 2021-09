https://it.sputniknews.com/20210908/green-pass-lega-vota-di-nuovo-assieme-allopposizione-contro-il-governo-12835712.html

Green pass, la Lega vota di nuovo assieme all'opposizione contro il governo

Green pass, la Lega vota di nuovo assieme all'opposizione contro il governo

Bocciato nell'aula di Montecitorio l'emendamento contro l'obbligo di green pass per i minori di 18 anni, nonostante il voto a favore del Carroccio. 08.09.2021, Sputnik Italia

Respinto alla Camera, con 268 voti contrari, 137 favorevoli e 2 astensioni, l'emendamento presentato da FdI e votato dalla Lega per escludere i minori di 18 anni dall'obbligo del green pass. Il voto è avvenuto a scrutinio segreto.Martedì sera il Carroccio ha votato in difformità dal resto della maggioranza su un altro emendamento al decreto Covid, presentato da FdI, per eliminare l'obbligo di green pass per mangiare all'interno dei ristoranti. In una precedente votazione ha sostenuto un altro emendamento presentato da Alternativa c'è, sempre contro l'obbligo di green pass per i minori di 18 anni. "Primo emendamento su esenzione green pass per i minorenni votato anche dalla Lega. Respinto. Voti favorevoli largamente inferiori alla maggioranza assoluta. Molti evidentemente si sono vergognati e sono usciti per non votare. Rimane solo prossimo emendamento a scrutinio segreto", scrive in un tweet il deputato leghista Claudio Borghi.Il decreto green pass, dallo scorso 6 agosto, estende l'obbligo ai maggiori di 12 anni per poter accedere ad una serie di attività, per partecipare a spettacoli teatrali, entrare nei cinema, nei musei e nelle palestre al chiuso.Sul voto della Lega, assieme all'opposizione sul decreto Covid, è intervenuto il leader del M5S, Giuseppe Conte, che ha invitato il partito di Matteo Salvini a prendere una posizione chiara su green pass e vaccinazioni.

thor dovete far cadere questo insulso governicchio, non fare la pantomima di votare con l'opposizione! Ma si sa, Giorgetti non vuole... 0

