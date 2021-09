https://it.sputniknews.com/20210908/gratta-e-vinci-rubato-il-tabaccaio-incastrato-da-una-registrazione-del-nipote-dellanziana-12832895.html

Gratta e vinci rubato, il tabaccaio incastrato da una registrazione del nipote dell'anziana

Gratta e vinci rubato, il tabaccaio incastrato da una registrazione del nipote dell'anziana

Ora il malvivente dovrà rispondere anche del reato di tentata estorsione. 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T12:40+0200

2021-09-08T12:40+0200

2021-09-08T12:46+0200

italia

napoli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/829/53/8295323_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_f5c1d9020d9c2e49e2270c76d8935fe8.jpg

Gaetano Scutellaro, il 57enne tabaccaio sottoposto a fermo dai Carabinieri con l'accusa di aver sottratto un biglietto vincente da 500.000 euro ad un'anziana signora, dovrà ora rispondere anche dell'accusa di tentata estorsione.L'uomo avrebbe infatti proposto la restituzione del biglietto vincente, con spartizione al 50% del premio in denaro, in cambio del ritiro della denuncia.Ad incastrarlo, una registrazione telefonica effettuata dal nipote della vittima, all'insaputa del tabaccaio.Senza sapere che la telefonata veniva registrata, grazie ad un app installata sullo smartphone del nipote, Scutellaro si è lasciato andare a delle affermazioni inequivocabili, che lo hanno messo ancora di più nei guai.I fattiGaetano Scutellaro è stato denunciato a piede libero per il furto di un biglietto gratta e vinci del valore di 500.000 euro ai danni di un'anziana signora, al quale era stato venduto proprio dalla sua ricevitoria sita in Via Materdei nel cuore di Napoli.L’anziana donna, anche lei del quartiere, aveva acquistato il gratta e vinci e, una volta scoperte tutte le caselle, si era resa conto di aver vinto 500 mila euro.Purtroppo, non sapendo in che altro modo riscuotere la vincita, si è affidata al tabaccaio. In un primo momento, l’impiegato addetto al banco dei servizi di ricevitoria ha verificato attraverso il terminale che effettivamente si trattava di un biglietto vincente, ma, prima di attivare la pratica di riconoscimento della vincita per associarla alla signora, il titolare della tabaccheria ha preso lui il biglietto, affermando di volerlo controllare personalmente.Ed invece ha infilato il tagliando vincente in tasca, ha indossato il casco e si è allontanato dalla sua tabaccheria lasciando i presenti attoniti.

https://it.sputniknews.com/20210905/tabaccaio-di-napoli-impazzito-fermato-a-fiumicino-voleva-scappare-alle-canarie-12797104.html

https://it.sputniknews.com/20210429/vince-2-biglietti-milionari-ma-scatta-il-blocco-di-banca-italia-che-sospetta-la-soffiata-10479706.html

Black Bird a piede liberooo ?! Bene delinquere in Italia ... non vai mai in carcere ! In ogni altro paese del mondo sarebbe sotto le chiavi per minimo 10 anni 0

1

napoli

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, napoli