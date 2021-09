https://it.sputniknews.com/20210908/ghani-a-blinken-il-giorno-prima-della-fuga-pronto-a-combattere-fino-alla-morte-12839077.html

Ghani a Blinken il giorno prima della fuga: "pronto a combattere fino alla morte"

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato di aver parlato con l'ex presidente afghano Ashraf Ghani il giorno prima della fuga di...

I militanti del movimento radicale Talebani* sono entrati a Kabul lo scorso 15 agosto, prendendo il controllo del palazzo presidenziale. L'ex presidente Ashraf Ghani ha abbandonato il Paese per "evitare spargimenti di sangue". Tre giorni dopo, è intervenuto con un messaggio dagli Emirati Arabi Uniti, in cui ha promesso di tornare prossimamente in Patria.Il segretario di Stato americano ha affermato di aver parlato con Ghani il giorno prima della fuga dal Paese dell'ex presidente afghano. Blinken ha sottolineato che Washington non era al corrente dell'intenzione di Ghani di fuggire dal Paese."No, e non abbiamo fatto nulla per assisterlo in questo", ha detto il segretario di Stato statunitense.* Organizzazione terroristica ed estremista vietata in Russia e molti altri Paesi

