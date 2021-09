https://it.sputniknews.com/20210908/gentiloni-sara-lautunno-piu-importante-da-mezzo-secolo-per-litalia-per-un-crescita-duratura-12829195.html

Gentiloni: “Sarà l’autunno più importante da mezzo secolo per l’Italia, per un crescita duratura”

Gentiloni: “Sarà l’autunno più importante da mezzo secolo per l’Italia, per un crescita duratura”

Il commissario all’Economia invita a non abbandonarsi all’entusiasmo dei dati del Pil, ma a guardare allo sforzo di unità necessario per continuare a... 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T10:13+0200

2021-09-08T10:13+0200

2021-09-08T10:13+0200

paolo gentiloni

ue

pnrr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/377/69/3776939_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_0d3b16c1f277281a2afde48fb5a379cf.jpg

Va bene l’ottimismo, ma non abbassare la guardia. Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, è chiaro: “Andiamo verso l’autunno più importante per l’economia italiana da mezzo secolo, un autunno storico”.Per l’ex premier, intervistato dal Corriere della Sera, nei prossimi mesi l’Italia si gioca “l’ingresso in questo piano europeo che può dare qualità, durata e spinta alla ripresa”.“Dunque, la chiave di tutto è se la crescita sarà duratura e sostenibile: questa è la sfida che inizia quest’autunno”.Serve unità, soprattutto in ItaliaPer Gentiloni, da come a Roma sarà portata avanti la missione del Pnrr, dipenderà anche il futuro del Recovery europeo.Quindi l’obiettivo deve essere “trasformare il tasso di crescita dei prossimi anni”, aggiunge ancora il commissario.Ed ecco che arriva il monito: serve consapevolezza, perché altrimenti “l’ottimismo può portarci a sottovalutare le sfide che abbiamo davanti e magari a pensare - sbagliando - che le risorse non sono da conquistare mese per mese, semestre dopo semestre, ma sono già acquisite. Può farci pensare che la questione del debito sia svanita”.Ed è necessario che, per “una volta, questa società molto frammentata e individualista che noi siamo ritrovi il senso di una missione nazionale. È fondamentale per reggere la sfida nella sua complessità. E ho fiducia, perché Mario Draghi su questi obiettivi ha una leadership riconosciuta”.

https://it.sputniknews.com/20210907/italia-germania-bonomi-noi-siamo-il-motore-delleuropa-insieme-a-francia-12824720.html

Irina Derefko Soldi a strozzo. Buffone!!! 0

MG Mg CAZZO! QUESTO HA LE PALLE, IN 80 ANNI SI SONO GRATTATI LE PALLE ADESSO IN 2 MESI VUOL FARE L'ITALIA INDUSTRIALIZZATA, COME FAI TU LA DISTRUGGI CON DRAGHILA LADRO TU E I TUOI COLLEGHI 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

paolo gentiloni, ue, pnrr