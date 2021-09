https://it.sputniknews.com/20210908/fauci-con-piu-vaccinati-potremo-tenere-sotto-controllo-il-virus-siamo-ancora-dentro-la-pandemia-12829762.html

Fauci: “Con più vaccinati potremo tenere sotto controllo il virus. Siamo ancora dentro la pandemia”

Il virologo numero uno degli Usa è favorevole alla terza dose e all’obbligatorietà dei vaccini. Stati uniti e Italia sono nella stessa situazione al momento. 08.09.2021, Sputnik Italia

Per l’immunologo Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente americano Joe Biden, l’unica via di uscita per tornare a una certa normalità è la vaccinazione di massa.Fauci, che parla alla Stampa, si dice favorevole alla terza dose e anche all’obbligo vaccinale e sostiene che Italia e Stati uniti adesso siano in una fase identica della pandemia.Fauci aggiunge: “Se sarete veloci, in autunno si potrà tenere tutto sotto controllo”.La terza dose al viaPer l’immunologo, la terza dose del vaccino “è una buona idea”.Negli Stati Uniti si conta, “entro settembre, di iniziare a distribuire negli Usa la terza dose di Pfizer, Moderna o Johnson&Johnson”.Siamo ancora nella pandemiaPer Fauci “l’Europa è un’area avanzata e l’Italia seguirà una linea simile a quella Usa: se ci sarà un’alta percentuale di vaccinati, ci si avvicinerà gradualmente a una forma di normalità”.Ma l’obiettivo deve essere controllare “la pandemia non solo nelle nostre nazioni, ma in tutto il mondo”.Obbligo di vaccini, ma a livello localeInfine, per l’immunologo, il giudizio sull’obbligo di immunizzazione è assolutamente positivo.Per Fauci dovrebbero essere le scuole, le università e i datori di lavoro a richiedere la vaccinazione, perché è “l’unico modo per controllare il virus”.

