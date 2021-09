https://it.sputniknews.com/20210908/covid-slovacchia-inizia-a-vaccinare-i-bambini-sopra-i-5-anni-12837473.html

COVID, Slovacchia inizia a vaccinare i bambini sopra i 5 anni

COVID, Slovacchia inizia a vaccinare i bambini sopra i 5 anni

Giovedì la Slovacchia avvia la campagna di vaccinazione contro il coronavirus nei bambini dai 5 ai 12 anni, ha annunciato oggi il ministro della Salute... 08.09.2021, Sputnik Italia

Finora nel Paese potevano ricevere il vaccino gli individui sopra i 12 anni. Martedì il primo ministro slovacco Eduard Heger ha annunciato che la Repubblica prossimamente inizierà a somministrare le dosi di richiamo con un vaccino mRNA a coloro che hanno effettuato il ciclo di vaccinazione completo più di 8 mesi fa. Nelle ultime 24 ore in Slovacchia sono stati registrati 417 nuovi casi del coronavirus, una persona è morta. Dall'inizio della pandemia nel Paese sono decedute 12.553 persone. Al momento, 126 pazienti positivi al COVID-19 risultano essere ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva e 13 su ventilatori polmonari. Più del 90% di questi risulta non essere vaccinato contro il coronavirus. In Slovacchia, dove abitano 5 milioni di persone, 2,39 milioni hanno ricevuto almeno una dose del vaccino e 2,25 milioni di persone sono completamente immunizzate.

raus jUEde Il ministro slovacco della Salute Vladimir Lengvarsky è un ex generale dell'esercito, un Figliuolo per intenderci. Entrambi prendono ordini e fanno quello che gli dicono: assolutamente privi di autonoma capacità di discernimento. Per loro vale solo: medaglia, medaglia, medaglia! 0

Zecca Comunista Non ho parole... Non ho parole... Per una persona morta vaccinare bambini di 5 anni con un vaccino che non ha completato la quarta fase di sperimentazione, un vaccino tra l'altro ha meno di un anno... Non ho parole.... 0

