https://it.sputniknews.com/20210908/covid-in-italia-contagi-in-aumento-tasso-di-positivita-al-2-12838168.html

Covid in Italia: contagi in aumento, tasso di positività al 2%

Covid in Italia: contagi in aumento, tasso di positività al 2%

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati quasi 6.000 nuovi casi a fronte di 301.980 test effettuati. Le vittime sono 69, mentre i guariti 8.058, in aumento di... 08.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-08T18:25+0200

2021-09-08T18:25+0200

2021-09-08T18:25+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/9629275_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2fd0283731a556c675a069e536149d83.jpg

Il bollettino sulla pandemia di Covid-19 trasmesso martedì 8 settembre dal ministero della Salute mostra un aumento dei contagi rispetto e del tasso di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 5.923 nuovi casi, in aumento rispetto ai 4.720 contagi registrati ieri. Il trend settimanale, tuttavia resta in discesa: sette giorni fa i nuovi casi erano 6.503. Il tasso di positività passa da 1,5 al 2 per cento, anche per l'effetto dei tamponi eseguiti, 301.980 fra test molecolari e rapidi, 17 mila in meno rispetto a ieri. Le vittime sono 69, un dato stabile rispetto al giorno precedente. In netto aumento, invece, il numero dei guariti, 8.058 nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone attualmente positive diminuisce per il quarto giorno consecutivo a 131.58 in tutto, 2.206 in meno rispetto a martedì. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (877), Veneto (705) e Lombardia (655).Stabili i ricoveri in terapia intensiva, con un ingresso in più rispetto a ieri, 38 in tutto per un totale di 564 posti occupati. I ricoveri ordinari diminuiscono di 72 unità e scendono a 4.235.Con i dati odierni il bilancio della pandemia di Covid-19 in Italia si porta a 4.585.423 casi accertati, 129.707 decessi e 4.324.135 guariti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia